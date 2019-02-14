В НАТО снова призвали Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков и суда

В Альянсе выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что союзники Альянса снова призвали Российскую Федерацию немедленно освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков и их суда.

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Об этом генеральный секретарь Альянса сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО.

"Сегодня утром союзники и украинский министр обороны Степан Полторак обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее, в том числе в Азовском море", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что во время неформального завтрака, организованного министром иностранных дел Великобритании Гэвином Уильямсом, союзники выразили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"И призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия во встрече на уровне министров обороны стран-членов Альянса.

Программа визита министра обороны предусматривала проведение многостороннего заседания с отдельными союзниками - министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США, которые наиболее активно вовлечены в оборонную реформу в Украине.

Кроме этого, во время визита состоятся двусторонние встречи с министрами обороны США, Канады и Румынии, а также другими руководителями оборонных ведомств по отдельному плану.