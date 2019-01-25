Освобождение украинских моряков уменьшило бы напряжение «эффективнее» – генсекретарь НАТО

Государства-союзники призвали Россию немедленно освободить моряков.

Представители НАТО призвали Москву к немедленному освобождению 24 украинских моряков, захваченных российскими силовиками, потому что именно это стало бы «самым эффективным шагом» к деэскалации напряжения, которое создала Россия вблизи Керченского пролива.

Об этом по результатам заседания Комиссии НАТО-Россия 25 января в Брюсселе сообщил руководитель НАТО Йенс Столтенберґ, сообщает Радио Свобода.

«Державы-союзницы призвали Россию немедленно освободить моряков, потому что это, очевидно, стало бы наиболее эффективным путем для деэскалации ситуации и уменьшения высокого напряжения в и вокруг Украины, и особенно в Черноморском регионе, который мы наблюдаем», – заявил руководитель Альянса.

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29 стран НАТО также призвали к восстановлению свободы навигации в Керченском проливе и Азовском море и уважения со стороны России к украинской территориальной целостности, включительно с территориальными водами Украины.

«Сочетание незаконной аннексии Крыма, построение Керченского моста и попытки России вмешиваться и препятствовать движению судов в Азовское море и в обратном направлении создает новые напряжения и проблемы», – отметил глава Североатлантического союза.

Напряженность в регионе Керченского пролива, в которой, согласно украинско-российскому соглашению и международному морскому праву, должна существовать свобода судоходства, но которую фактически со времени оккупации Крыма сейчас контролирует Россия, резко возросла после 25 ноября 2018 года.

Тогда Россия в результате открытого нападения с применением оружия на поражение захватила в международных водах вблизи Керченского пролива 24 украинских моряков, которые стали военнопленными, и три их корабля, когда те пытались пройти проливом из Черного в Азовское море.

Действия России вызвали резкую критику во многих странах, в первую очередь в Европе, а также в США, вместе с требованиями немедленно освободить моряков. В Киеве анонсировали следующие попытки прохода военных кораблей через Керченский пролив, возможно, с международными наблюдателями на борту.