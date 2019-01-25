Страны НАТО призвали Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков

В Альянсе вновь подчеркнули, что никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что государства - члены Альянса призвали Российскую Федерацию немедленно освободить захваченных украинских моряков и их суда.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после первого в 2019 году заседания Совета НАТО-Россия.

Столтенберг сказал, что сегодня была проведена успешная, полезная и профессиональная встреча с российской стороной, на которой были обсуждены две темы - Украина и Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Генсек НАТО отметил, что по этим двум вопросам позиции у государств - членов НАТО и России имеют принципиальные различия.

Читайте такжеВ ЕС обсудят возможность введения санкций против России из-за захвата украинских моряков

"Но именно поэтому так важно разговаривать, устранять беспокойство, усиливать предсказуемость и уменьшать риски", - заявил он.

"С 2014 года Украина всегда была первой темой нашей повестки дня. Мы обсудили обострение напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники четко заявили, что не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма, и призывают Россию немедленно освободить моряков и их суда, захваченные в ноябре", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности", в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.