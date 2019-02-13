Судья отказал в удовлетворении ходатайства об отводе прокуроров по делу Мангера

Участники процесса продолжили рассмотрение материалов об избрании Владиславу Мангеру меры пресечения.

Адвокатам Владислава Мангера не удалось отвести прокуроров, которые внесли ходатайство о содержании главы Херсонского Облсовета под стражей.

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Как передает корреспондент УНИАН, судья вышел из совещательной комнаты и огласил решение о том, что не нашел оснований для удовлетворения ходатайства адвокатов Мангера относительно отвода прокуроров.

После этого участники процесса продолжили рассмотрение материалов об избрании Мангеру меры пресечения.

Напомним, ранее адвокаты Владислава Мангера заявили, что материалы дела оформлены с нарушениями ГОСТа, а после этого объявили отвод обоим прокурорам в деле.