Адвокаты Мангера заявили отвод прокурорам

Четверо адвокатов Владислава Мангера всячески затягивают судебное заседание по избранию ему меры пресечения.

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера заявили, что материалы дела оформлены с нарушениями ГОСТа, а после этого объявили отвод обоим прокурорам в деле.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание по избранию Мангеру меры пресечения продолжается с двух часов дня.

В течение последнего часа сторона защиты Мангера пыталась убедить судью в том, что материалы дела об избрании меры пресечения оформлены прокурорами с нарушением государственных стандартов, и что в связи с этим ходатайство о мере пресечения должно быть возвращено прокурорам на доработку.

После того, как адвокатам не удалось убедить в этом судью, они заявили отвод обоим прокурорам мотивируя это тем, что один из прокуроров является предвзятым, поскольку назвал Мангера преступником, а не подозреваемым, а второй якобы заверил копии документов, приобщенных к делу, не видя оригиналов.

После этого судья ушел в совещательную комнату принимать решение относительно ходатайства.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны 6 человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.