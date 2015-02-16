Запад в российско-украинском конфликте занял позицию «моя хата с краю», считает Тарасюк

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил народный депутат Украины, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк во время VIII форума Европа-Украина в польском городе Лодзь.

Читайте такжеТарасюк: РФ и боевики перед саммитом в "нормандском формате" хотят расширить контролируемые территории

«Западные столицы смотрели на то, как Украина борется с агрессором, с путинской Россией, и думали - как это приписывают украинцам - моя хата с краю», - сказал он.

Политик отметил, что декларации политиков как из ЕС, так и из США не соответствовали потребностям украинцев, которым необходима более активная и практическая поддержка. Тарасюк назвал в их числе поставки оружия и более серьезные экономические санкции, которые могли бы сдержать агрессию РФ.

«Ни ЕС, ни США не осмеливаются ввести санкции, от которых Путину будет не до шуток, как, например, отключение от SWIFT. Это то, чего Путин боится», - сказал Тарасюк.

Экс-министр подчеркнул, что, собственно, угрозы западных политиков начать поставлять оружие украинцам заставили российского президента сесть за стол переговоров в Минске на прошлой неделе.

Он назвал «моралізаторством» заявления ряда европейских политиков о том, что поставка оружия Украине спровоцирует еще большие поставки Путиным оружия пророссийским боевикам, подчеркнув, что украинцы сейчас борются не только за собственное государство.

«Это война за европейские ценности и против автократии, которую олицетворяет Путлер», - сказал Тарасюк, подчеркнув, что российский президент понимает исключительно силу.

«Путин не является европейским политиком, он не является политиком, которому можно доверять», - отметил политик.

Тарасюк также назвал «цинизмом» заявления о том, что конфликт в Украине не может быть решен военным путем, подчеркнув, что Россия, собственно, это делает и продолжает поставлять на Донбасс «сотни единиц» военной техники.

Он подчеркнул, что Украина не может самостоятельно противостоять «путинской военной машине» и призвал активнее поддерживать украинцев в борьбе с агрессией РФ.