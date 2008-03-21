Партия регионов заблокировала трибуну парламента

Члены фракции Партии регионов заблокировали трибуну парламента.

Как сообщал УНИАН, в данное время в Верховной Раде продолжается перерыв, объявленный по просьбе фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Юлии Тимошенко для консультаций относительно отзыва украинского контингента из Косово.

Сегодня фракция Партии регионов выступила с заявлением о необходимости принятия ВР постановления о срочном выводе украинских миротворцев из Косово.