Партия регионов заблокировала трибуну парламента
11:12, 21 марта 2008Политика
1925 0
На всякий случай?
Члены фракции Партии регионов заблокировали трибуну парламента.
Как сообщал УНИАН, в данное время в Верховной Раде продолжается перерыв, объявленный по просьбе фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Юлии Тимошенко для консультаций относительно отзыва украинского контингента из Косово.
Сегодня фракция Партии регионов выступила с заявлением о необходимости принятия ВР постановления о срочном выводе украинских миротворцев из Косово.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter