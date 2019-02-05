В Минздраве отреагировали на отстранение Супрун

Министерство узнало об отстранении Супрун из СМИ и уже консультируется с юристами.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что консультируются с юристами из-за запрета суда Ульяне Супрун исполнять обязанности министра.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что о решении суда там узнали из СМИ.

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"О решении Окружного административного суда г. Киева. Как стало известно Министерству здравоохранения Украины из средств массовой информации, Окружной административный суд. Киева частично удовлетворил заявление народного депутата и запретил доктору Ульяна Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Консультируемся с юристами. Будем держать в курсе", - сказано в сообщении.

В то же время, как сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook, Окружной админсуд столицы частично удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о подписании им распоряжения о временном возложении на Супрун исполнения обязанностей министра здравоохранения.

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - высшая ценность. За это и боремся!", - заявил Ляшко и опубликовал фотокопию определения суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.