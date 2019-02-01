От Крут до Ростова

Охваченная предвыборной паникой власть уничтожает собственные (или, по крайней мере, внедренные при ней – благодаря невероятным усилиям и давлению западных партнеров и общественных активистов) достижения.

За последние два года полностью ликвидирована независимость от центральной власти антикоррупционных органов

С фактической формулировкой «за то, что мало показывал президента», увольняют из НТКУ Заруба Аласанию – первого руководителя этой бюджетососущей конторы, который не стал исполнительным лакеем обитателей Печерских холмов. В свое время, на волне постреволюционной эйфории, из унылого УТ-1, обслуживавшего информационные потребности власти, пытались сделать общественное телевидение, украинский аналог британской BBC. Но «аналог» оказался для Банковой и Грушевского некомфортным. Вместо трансляции бессмысленных «паркетных» мероприятий с участием Порошенко там стали показывать сюжеты об отношениях Петра Алексеевича с кумом Путина Медведчуком.

За последние два года полностью ликвидирована независимость от центральной власти антикоррупционных органов. Если в Национальное агентство по противодействию коррупции команде президента удалось завести «своих» людей сразу, то руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого пришлось какое-то время приручать. Последним пало Национальное антикоррупционное бюро, феерично слившее свое же дело против упомянутого руководителя САП. И аквариум не помог.

Техничней всего получилось с судами: сначала, на постреволюционной волне и в дебюте расследования преступлений, совершенных во время Майдана, судей посадили на крючок мрачных перспектив уголовного преследования и люстрации, заставляя их выносить нужные власти и к ней приближенным решения. Эти решения, в свою очередь, стали новым эффективным крючком для служителей Фемиды. Затем, постепенно, в ходе судебной реформы, команда «жити по-новому» доформатировала под свои нужды Верховный суд, где появились, вопреки обещаниям политиков и запросу общества, одиозные, но хорошо управляемые Администрацией президента персонажи.

Глупей всего получилось с правоохранительной системой и госбезопасностью

Грязней всего получилось с местными администрациями, куда команда Порошенко местами рассадила откровенных гопников из 90-х, не умеющих связать два слова, или исполнительных ментов Януковича (в случае с главой Киевской ОГА президенту даже пришлось лично мараться – отменяя люстрацию специалиста по подавлению майданов и протестов Терещука). Фамилии отдельных представителей президента в регионах сейчас фигурируют в уголовных делах даже не о коррупции. Убийство Катерины Гандзюк было совершено после Революции Достоинства, и центральная власть не демонстрирует реальных попыток наказать заказчиков этого зверского преступления.

Глупей всего получилось с правоохранительной системой и госбезопасностью. На одного генпрокурора (который не смог объяснить происхождение своей недвижимости в Чехии и сейчас где-то прячется) было инсценировано покушение с помощью тепловизора, другой вообще без юридического образования, но с хорошим чутьем, которое позволяет ему своевременно брать отпуска и уезжать в командировки как раз в момент, когда начальник ГПУ мог бы инициировать уголовные дела и проверки, мягко говоря, неоднозначных действий поднадзорных ему чиновников высшего уровня. Полиция не лезет в кровавые побоища между гражданами и нанятыми незаконными застройщиками титушками и рейдерами. Расследование нападений, покушений и успешно завершенных убийств общественных активистов топчется на месте. Из Службы безопасности Украины, особенно, из ее Центрального аппарата, за последние 5 лет ушла большая часть профессионалов, их заменили на ответственных должностях некомпетентными, но очень послушными исполнителями, которые, в перерывах между мастурбацией на детской площадке, фабрикуют какие-то нелепые фейковые убийства журналистов, из-за чего Украина теряет доверие мировой прессы. Один из высших руководителей национальной разведки состоит в семейных отношениях с гражданами страны-агрессора с которой мы ведем войну, и не может объяснить происхождение своих богатств.

Уже сейчас правящая команда перешла в своей риторике на примитивно-инстинктивный уровень

Маниакальная жажда наживы и острая потребность в сохранении власти подталкивают первых лиц государства к дальнейшему необдуманному повышению ставок в игре на политическое выживание. И, чем ближе выборы, на которых социологи прогнозируют крах сегодняшних элит, тем более отчаянными будут их действия. Гибридное военное положение конца прошлого года вполне может показаться избирателям невинной шалостью.

Уже сейчас правящая команда перешла в своей риторике на примитивно-инстинктивный уровень, полностью копируя политтехнологическую модель обустройства авторитарного режима в России образца конца девяностых – начала двухтысячных. «Порошенко или Путин» - это же «взрывы в домах или Путин». Да, и это не сегодня ведь началось, ранее предпринятая попытка обязать общественников и антикоррупционеров подавать декларации о доходах, рождение фабрик сетевых троллей, неоднократные перманентные потуги загнать в стойло украинский сегмент сети Интернет и СМИ как класс – ничто не ново под луной, все такие антидемократические наработки уже внедрены в соседнем царстве.

…Растущая предвыборная истерия державного начальства с опричниками сулит нам новые неприятные сюрпризы. К этому должно быть готово украинское общество. Но и те, кто поставил себя над этим обществом, должны быть готовы к тому, что дорога от Крут до Брюсселя неразборчивых путников может завести в Ростов.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН