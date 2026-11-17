Для запуска потребуется Minecraft Java 26.2.

Разработчик под ником Thijs представил необычный проект WorldCraft, который переносит всю Землю в Minecraft в натуральную величину. В виртуальном мире можно найти реальные улицы, здания и даже собственный дом, пишет Dexerto.

Для создания масштабной карты автор использовал данные о высоте местности, информацию об улицах и контурах зданий из открытых карт, а также трехмерные аэрофотоснимки. На их основе специальный алгоритм воссоздает рельеф, дороги и постройки, стараясь максимально точно повторить реальные места.

Чтобы собрать единый генератор, Thijs подключил к работе около 250 ИИ-агентов. Они анализировали данные о разных уголках планеты, помогали настраивать алгоритм и проверяли результаты работы друг друга. Сам разработчик называет использованный подход программным обучением (program learning).

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Заранее создать и сохранить всю Землю в виде одного файла невозможно, поскольку готовая копия занимала бы около 2 петабайт. Поэтому WorldCraft работает иначе – сервер генерирует нужные участки мира по запросу игрока. Популярность проекта оказалась настолько высокой, что сервер не выдержал наплыва желающих и несколько раз "падал".

Попробовать WorldCraft можно бесплатно на сервере worldcraft.gg. Для запуска потребуется Minecraft Java Edition версии 26.2. Проект пока находится в разработке.

Напомним, этим летом в Minecraft впервые за 17 лет повысили системные требования. Теперь для комфортной игры в разрешении 1080p при 60 FPS рекомендуется компьютер с 16 ГБ оперативной памяти, процессором уровня Ryzen 5 5600, а также видеокартой не слабее GeForce RTX 2060.

Minecraft – это популярная игра-песочница с открытым миром, где игроки добывают ресурсы, строят сооружения и выживают в кубическом мире, состоящем из блоков. Выпущенная в 2009 году, она известна своей свободой действий и возможностью творчества, став самой продаваемой игрой в истории.

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