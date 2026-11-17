Лавров раскритиковал Европу за её желание присоединиться к переговорам.

Украина должна немедленно отменить ограничения, которые якобы существуют в отношении русскоязычного населения. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров во время Восточноазиатского саммита на Филиппинах, передают российские СМИ.

Он заявил, что Кремль не изменил цели в войне против Украины и Москва будет и впредь их придерживаться. В частности, Лавров выделил вопрос ограничений, которые якобы существуют в Украине в отношении русскоязычного населения.

"Ограничения прав русскоязычных в Украине следует немедленно отменить, а не делать это предметом торга", - заявил он.

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Лавров также резко раскритиковал возможность размещения в Украине иностранных войск, заявив, что это будет означать вступление европейских стран в войну против России. Кроме того, глава МИД раскритиковал Европу за попытки присоединиться к переговорам о будущей архитектуре безопасности региона. Лавров заявил, что Европа пытается "втиснуться" в переговорный процесс. А их цель - строить систему безопасности не вместе с Москвой, а против нее.

В то же время российский министр признал, что Европе всё же придётся присоединиться к созданию новой архитектуры безопасности в регионе. Также, по словам Лаврова, Кремль не получил официальной информации о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готов представлять Европу на переговорах.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ не согласилась на участие Европы в мирных переговорах по войне в Украине, как об этом ранее сообщали в США. Ушаков также заявил, что для того, чтобы привлечь европейцев, участникам переговоров предстоит еще "сделать многое".

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата переговоров, чтобы привлечь к ним представителей Европы. По словам президента, Европу на этих встречах могут представлять команды из E5, а также представители Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

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