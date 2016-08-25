В НАБУ "взялись" за экс-генпрокурора Шокина (документ)

Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение народного депутата Мустафы Найема (БПП), передает "Украинская правда".

Там рассмотрели обращение нардепа относительно возможного незаконного обогащения Шокина и сообщили о проведении проверки.

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Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что у бывшего генпрокурора Виктора Шокина, которого в марте президент отправил в отставку, была состоятельная гражданская жена и ребенок, которых он не указал в своей декларации.

"И это было бы его личным делом, если бы не тот факт, что именно на них оформлен ряд элитной недвижимости, в том числе и за рубежом. Об этом Шокин не упоминал в своей декларации", - говорилось в сюжете.