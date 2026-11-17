Из-за повреждения тепловых магистралей часть домов в трёх районах столицы переводится на резервное теплоснабжение.

В Киеве в результате ночной атаки России повреждены тепловые магистрали на Северном и Южном мостах. В связи с этим часть потребителей трех районов столицы переводится на резервное теплоснабжение, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет переключение части потребителей Дарницкого, Оболонского и Подольского районов на резервное теплоснабжение. Временно у этих потребителей будет отсутствовать горячее водоснабжение", – говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" уточнили, что проблема коснулась жителей микрорайонов Куреневка, Оболонь, Осокорки и Позняки.

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В КГГА заверили, что сотрудники "Киевтеплоэнерго" продолжают ликвидировать последствия ночной атаки, чтобы восстановить подачу теплоносителя потребителям. В частности, в настоящее время обследуются поврежденные участки, определяются характер повреждений и объемы восстановительных работ.

Ситуация в энергетике Киева – последние новости

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что российские атаки на мосты в Киеве создают угрозу не только для транспортного сообщения между частями города, но и для работы системы теплоснабжения. По его словам, повреждение Северного моста может привести к перебоям с теплоснабжением Оболони, поскольку под ним проходит теплотрасса, по которой тепло от Троещинской ТЭЦ поступает в район.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев рассказывал, что система централизованного водоснабжения в Киеве не работает во время масштабных отключений света. При этом, по его словам, столичные власти смогли обеспечить питание насосов для подачи воды от резервных генераторов только в одном районе города – на Оболони.

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