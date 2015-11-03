Волонтеры, поставляющие на фронт тепловизоры, раскритиковали данные ГПУ о покушении на Шокина.

Об этом пишет основатель проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега на своей странице в Facebook.

"Гениальность двух наших прокуроров не может не поражать. На одного было "покушение", причем стреляли через бронированное стекло. Даже через обычное стекло в предмет в помещении попасть практически невозможно. Даже после попадания в одежду пуля начинает вести себя непредсказуемо", - говорится в сообщении.

Также Дейнега отвергает версию использования тепловизора при стрельбе по прокуратуре.

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"Второй бред состоит в том, что "покусители" использовали тепловизор. Поскольку "мишень" была за окном и шторами", - отметил волонтер. По его словам, тепловизор не работает через окна и шторы. "Он показывает температуру стекла, может показать ваше тепловое отражение, но он никогда не покажет предметы за стеклом", - сказал Дейнега.

В качестве доказательств своих слов Дейнега демонстрирует видео работы тепловизора, показывая, что он не показывает то, что находится за стеклом.

"Если бы "фигурант покушения" или генеральный военный прокурор купили для армии хотя бы один тепловизор - они бы такого не «ляпнули»", - добавил волонтер.

Ранее УНИАН сообщал, что главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что лица, обстрелявшие вчера вечером кабинет генерального прокурора Виктора Шокина, знали о месте его нахождения в здании Генпрокуратуры.

Как отметил Матиос, "пуля, которая была выпущена, фактически была направлена ​​прицельно с использованием, наверное, скорее всего, тепловизора, поскольку все шторы, все ролеты, предусмотренные в вечернее время, - они были закрыты".