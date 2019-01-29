"Или Порошенко, или Путин": на форуме президента Украины зрителей ошеломили странным лозунгом (фото)

Порошенко в рамках своего выступления на форуме использовал довольно странный лозунг, в котором в качестве альтернативы ему называется российский лидер Владимир Путин

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который официально заявил о баллотировании на второй срок, в рамках своего выступления на форуме использовал довольно странный лозунг, в котором в качестве альтернативы ему называется российский лидер Владимир Путин.

Соответсвующее фото опубликовала в Facebook украинская журналистка Марианна Пьецух.

"Либо Порошенко, либо Путин", - гласил слоган, который вывели на экраны во время мероприятия.

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В сети попытка Порошенко запугать украинцев Путиным вызвала недоумение и смех.

"А вы заметили, никто так настойчиво не пропагандирует голосовать за Путина, как технологи Порошенко?", - поинтересовался журналист Леонид Швец.

"Старые песни о главном", "Кучма или коммунисты", "Да это просто шедеврально!)", "А варианта, чтобы ни то, ни другое, - нету?", "При совке тоже народ пугали врагами", - отреагировали пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня объявил о походе на выборы. Он подчеркнул, что «чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями украинцев» побудили его принять решение еще раз баллотироваться на пост главы Украинского государства.