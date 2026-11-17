Пока никаких признаков кибератаки не обнаружили.

Закрытая коммуникационная сеть, которой Агентство национальной безопасности США пользуется для внутренних сообщений, перестала функционировать. Эта сеть имеет название NSA Net и позволяет работникам агентства обмениваться секретной информацией в пределах ведомства.

По состоянию на этот момент никаких свидетельств кибератаки на сеть нет. Пока агентство пытается разобраться, насколько масштабной является проблема, оно уже ввело специальный график для прибытия работников на рабочие места, пишет CNN.

По словам как действующего, так и бывшего чиновников США, остановка работы NSA Net не повлияет на способность агентства передавать срочные разведывательные сообщения президенту США Дональду Трампу. Он сейчас находится в Азии, где перемещается на борту Air Force One.

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У правительства США есть множество резервных сетей и каналов связи

Сейчас Трамп находится на Филиппинах и уже завтра планирует отправиться в Китай - там состоятся переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Сбой в самом мощном разведывательном ведомстве Америки произошел после целой серии масштабных технологических аварий, которые в последнее время затронули авиакомпании и крупные корпорации по всей стране.

Ранее УНИАН сообщал, что в прошлую пятницу все авиарейсы в США были остановлены на несколько часов из-за масштабного системного сбоя. В результате этого тысячи рейсов задержали или отменили вообще. Как потом установило Федеральное авиационное управление, причина оказалась неожиданной - сбой произошел из-за всего одного маршрутизатора в Арканзасе.

Кроме того, на прошлой неделе крупный сбой затронул продукты Microsoft - миллионы людей по всему миру не могли войти в почту Outlook и подключиться к встречам в Teams.

Пока нет никаких данных, что отключение в АНБ, Федеральном авиационном управлении или Microsoft стало следствием кибератак. Но все вместе эти случаи ярко показывают, как технологические сбои могут раскачивать рынки и представлять потенциальную угрозу национальной безопасности, отмечают журналисты.

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