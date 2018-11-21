Диктаторские законы снова в моде: в БПП хотят сажать в тюрьму за клевету

За клевету предлагается наказывать штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы до двух лет.

В Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за клевету в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Соответствующий проект закона №9306 от 20 ноября о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за клевету зарегистрирован в парламенте 20 ноября.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин (все из фракции "Блок Петра Порошенко»).

В частности, в УК предлагается внести статью о клевете, которой предусматривается за умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию наказывать "штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до двух лет".

Среди прочего, речь идет о действиях, совершенных путем публичного демонстрирования в произведениях, в средствах массовой информации или в сети Интернет.

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В то же время предлагается, если клевета соединена с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, тогда необходимо наказывать "ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового ".

Кроме того, ссылки на эту статью предполагается закрепить в УПК.

Законопроект направлен на рассмотрение комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в последнее время в Украине свободу слова "все чаще путают с вседозволенностью распространения откровенно непроверенных, а то и вовсе ложных фактов".

Авторы законопроекта заявляют, что уголовная ответственность за клевету предусмотрена в ряде стран, и в частности в США, Франции, Германии, Италии и других странах.

Кроме того, они отмечают, что "одним из последних случаев распространения ложной информации является случай с обвинениями, которые звучат со стороны некоторых средств массовой информации в адрес народного депутата Украины о причастности к совершению особо тяжкого преступления (нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк)".

Ранее УНИАН сообщал, что экс-помощник народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Николая Паламарчука Игорь Павловский взят под стражу без альтернативы внесения залога в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Сам Николай Паламарчук называет «бредом» обвинения относительно его возможной причастности к убийству активистки Екатерину Гандзюк.

Справка УНИАН. 16 января 2014 года в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ путем поднятия рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление. Эти документы получили название "диктаторские законы 16 января".

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка ”О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и процессуальных законов относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан”, который устанавливал уголовную ответственность за клевету, а также содержал целый ряд других норм, ограничивающих права и свободы граждан.

Этот закон предусматривал за распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство личности, штраф в размере до 850 гривень.

За клевету, которая прозвучала в средствах массовой информации или в сети Интернет, предусматривался штраф в размере до 5100 гривень, или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы до 1 года.

За клевету с обвинением в совершении тяжкого преступления можно было получить исправительные работы или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Принятие в ручном режиме "диктаторских законов" во время Революции достоинства значительно усилило волну возмущения в обществе.

Уже 28 января Веховна Рада отменила 9 из 11 диктаторских "законов 16 января". Среди отмененных документов - был и закон об уголовной ответственности за клевету.