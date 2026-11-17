После попадания российских ракет движение транспорта через мост перекрыто в обоих направлениях.

Российские войска 17 ноября нанесли удары баллистическими ракетами по Северному мосту Киева, соединяющему Днепровский и Деснянский районы столицы с правым берегом. Видео с поврежденного моста опубликовал The Kyiv Independent.

В результате атаки Северный мост получил серьезные повреждения, из-за чего движение транспорта перекрыли в обоих направлениях. На обнародованных кадрах запечатлены повреждения и то, как люди вынуждены идти пешком с одного берега Днепра на другой.

В настоящее время специалисты обследуют сооружения и оценивают масштабы повреждений. Сроки возобновления движения через Северный мост неизвестны.

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Мосты Киева – последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник, 17 ноября, россияне нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами по Южному мосту и тремя – по Северному.

Российская атака по логистической инфраструктуре спровоцировала пробки на дорогах, соединяющих Левый и Правый берега. Пробки были настолько масштабными, что некоторые водители оставляли автомобили и продолжали путь пешком в направлении станции метро.

Кроме того, пострадали коммуникации, проходящие под Северным мостом. В результате часть потребителей в трех районах Киева была переведена на резервное теплоснабжение.

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