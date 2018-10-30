Порошенко назначил новым губернатором Киевской области люстрированного руководителя киевской полиции

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко освободил Александра Горгана от должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил на эту должность Александра Терещука.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

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Указом №348/2018 от 30 октября президент освободил Горгана от должности председателя Киевской ОГА в соответствии с поданным им заявлением.

Указом №349/2018 от 30 октября Порошенко назначил на эту должность первого заместителя председателя Одесской облгосадминистрации Александра Терещука.

Справка УНИАН. Терещук родился в 1964 году в Винницкой области. В 1991 году окончил Киевскую высшую школу Министерства внутренних дел.

С марта 2008 года по март 2010 года - заместитель начальника Главного управления МВД Украины в городе Киеве, начальник Управления кадрового обеспечения.

С марта 2010 года по июнь 2012 года работал начальником Голосеевского районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

С июня 2012 года по ноябрь 2012 года занимал должность начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины.

С 17 ноября 2012 года по июль 2014 года возглавлял Управление МВД Украины в Волынской области.

С 22 июля 2014 года по 5 июня 2015 года был начальником Главного Управления МВД Украины в городе Киеве.

3 июля 2015 года Порошенко отменил люстрацию Терещука. 14 декабря 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что уволил Терещука и нескольких высокопоставленных сотрудников столичного главка.

С апреля 2016 года по 30 октября этого года Терещук занимал должность первого заместителя председателя Одесской ОГА.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко назначил нового руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.