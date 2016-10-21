Журналисты нашли множество ошибок в конкурсном задании нового главы Николаевской ОГА (видео)
Победитель конкурса на должность председателя Николаевской областной госадминистрации, народный депутат Алексей Савченко выполнил конкурсное задание быстрее других конкурсантов, но допустил многочисленные ошибки.
Об этом узнали журналисты программы «Схемы», передает Радио Свобода.
Журналисты получили доступ к документам презентации и результатов тестовой работы Савченко и кандидатов, которые с ним соревновались.
На каждой странице презентации Алексея Савченко, подготовленной во время работы над ситуационным заданием, можно заметить десятки ошибок в словах. В его работе многочисленные опечатки, несоответствия в падежах, а иногда и непонятные речевые обороты. Например, «диячу освиту» вместо «дитячу освіту» или «навидь ликів» вместо, видимо, «навіть ліків». Политик использовал также выражения, которые трудно понять: «підрамка селу», «пітоні води», «дующего институту праці».
При этом владение украинским языком является необходимым требованием для главы областной государственной администрации, должность которого принадлежит к государственной службе категории «А».
Читайте такжеКличко упал с велосипеда по дороге на работу (фото)
Презентацию демонстрировали на экране перед Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая должна была оценивать работу и выступление, на собеседовании ни один из членов комиссии не обратил внимания на многочисленные грамматические ошибки, подчеркивают журналисты «Схем».
Савченко объяснил журналисту программы такое количество ошибок в своей презентации так: «Сначала я начал писать ручкой. А потом мне сказали, что ручкой не примут. И мне надо было быстро это напечатать. И я уже, понимая, что надо что-то сдавать, а то, что я написал, не примут, то я уже, как оно там было, не смотрел», - отметил Савченко.
Письменное тестирование Савченко выполнил за очень короткое время - 6 минут и 4 секунды. Для сравнения, Артем Ващиленко, который занял второе место на конкурсе на должность главы Николаевской ОГА, потратил на тестирование 32 минуты. Всего в тестах было 40 вопросов, на 34 из которых Алексей Савченко, согласно результатам, дал правильный ответ.