Журналисты нашли множество ошибок в конкурсном задании нового главы Николаевской ОГА (видео)

Об этом узнали журналисты программы «Схемы», передает Радио Свобода.

Журналисты получили доступ к документам презентации и результатов тестовой работы Савченко и кандидатов, которые с ним соревновались.

На каждой странице презентации Алексея Савченко, подготовленной во время работы над ситуационным заданием, можно заметить десятки ошибок в словах. В его работе многочисленные опечатки, несоответствия в падежах, а иногда и непонятные речевые обороты. Например, «диячу освиту» вместо «дитячу освіту» или «навидь ликів» вместо, видимо, «навіть ліків». Политик использовал также выражения, которые трудно понять: «підрамка селу», «пітоні води», «дующего институту праці».

При этом владение украинским языком является необходимым требованием для главы областной государственной администрации, должность которого принадлежит к государственной службе категории «А».

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Презентацию демонстрировали на экране перед Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы, которая должна была оценивать работу и выступление, на собеседовании ни один из членов комиссии не обратил внимания на многочисленные грамматические ошибки, подчеркивают журналисты «Схем».

Савченко объяснил журналисту программы такое количество ошибок в своей презентации так: «Сначала я начал писать ручкой. А потом мне сказали, что ручкой не примут. И мне надо было быстро это напечатать. И я уже, понимая, что надо что-то сдавать, а то, что я написал, не примут, то я уже, как оно там было, не смотрел», - отметил Савченко.

Письменное тестирование Савченко выполнил за очень короткое время - 6 минут и 4 секунды. Для сравнения, Артем Ващиленко, который занял второе место на конкурсе на должность главы Николаевской ОГА, потратил на тестирование 32 минуты. Всего в тестах было 40 вопросов, на 34 из которых Алексей Савченко, согласно результатам, дал правильный ответ.