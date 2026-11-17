Теперь вместо символа российского величия – разрушенные сооружения на морском дне.

Служба безопасности Украины опубликовала новое видео поражения Крымского моста. На кадрах запечатлена серия попаданий, мощные взрывы в районе крепления металлических арок и последующее разрушение конструкций.

По сообщению пресс-центра СБУ, операцию провели спецназовцы подразделения "Альфа". Для поражения автомобильной части моста применили ракеты-дроны "Паляница". В результате ударов конструкции перекрытия обрушились в воду.

В спецслужбе напомнили, что это уже четвертая успешная операция против Крымского моста, который Россия годами представляла как один из самых защищенных объектов и символ своей мощи:

Видео дня

"Годами Кремль называл Крымский мост одним из самых защищенных объектов в мире и демонстрировал его как символ своей мощи. Теперь вместо символа российского величия – разрушенные конструкции на морском дне. СБУ уже вчетвёртый раз развеяла миф о недосягаемости и неуязвимости моста. Враг может сколько угодно хвастаться своей ПВО и строить защитные рубежи, но это не спасёт его стратегические объекты от украинских спецопераций".

Удар по Крымскому мосту – что известно

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в ходе операции для нанесения ударов по Крымскому мосту были использованы различные средства поражения, в частности, "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

На ключевом этапе операции образцово проявили себя беспилотники "Паляница", поразившие автомобильную часть моста, а также ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть.

К операции были привлечены сотни инженеров и военных для проектирования, производства, разведки, планирования и проведения операции.

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