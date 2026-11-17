Продолжение популярного научно-фантастического сериала выйдет уже в январе 2027 года.

Стриминговый сервис Netflix наконец-то пролил немного света на второй сезон научно-фантастического сериала "Проблема трех тел" (3 Body Problem), снятого по мотивам первого тома трилогии "Память о прошлом Земли" китайского писателя-фантаста Лю Цисиня.

Как сообщается на сайте компании, продолжение хитового сериала станет доступно уже 14 января 2027 года.

"Во втором сезоне тональность действительно меняется. Масштаб становится значительно больше. События – более безумными, а конфликты – более космическими. Как только зрители увидят все это на экране, они поймут, почему мы были в таком восторге именно от этого сезона", – рассказали официальному изданию Netflix, Tudum, соавторы, сценаристы и исполнительные продюсеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс ("Игра престолов"), а также Александр Ву ("В твоих мечтах").

Видео дня

Также Netflix показал первый тизер второго сезона сериала.

Уже известно, что у сериала будет третий сезон.

"Проблема трех тел" – что известно о сериале

Напомним, первый сезон сериала вышел в марте 2024 года.

Согласно официальному описанию сериала, роковое решение молодой женщины в Китае 1960-х годов находит отзвук сквозь время и пространство, в конечном итоге дойдя до группы выдающихся ученых в наши дни. Когда законы природы начинают нарушаться у них на глазах, пять бывших коллег объединяют усилия перед лицом величайшей угрозы в истории человечества.

Главные роли в сериале исполнили Бенедикт Вонг ("Доктор Стрэндж", "Марсианин", "Прометей"), Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Аферистка", "Годзилла против Конга"), Джован Адепо ("Оверлорд", "Вавилон", "Мизантроп"), Лиам Каннингем ("Игра престолов", "Ирландец"), Джонатан Прайс ("Завтра не умрет никогда", франшиза "Пираты Карибского моря", сериалы "Игра престолов", "Корона"), Розалинд Чао ("Мулан"), Алекс Шарп ("Суд над чикагской семеркой", "Аферистки"), Бен Шнетцер ("Warcraft: Начало", "Гордость") и другие.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 78% одобрения от критиков и 76% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинокритики оценили его в 70 из 100 баллов с пометкой, а широкая аудитория – в 6,2 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Вас также могут заинтересовать новости: