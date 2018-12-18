В СБУ подтвердили проведение следственных действий в отношении Семочко из-за информации о наличии у его родственников гражданства России

Вместе с тем в спецслужбе подчеркнули, что расследование в отношении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко продолжается, и выводы делать рано.

В Службе безопасности Украины подтвердили проведение следственных действий в отношении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко в связи с появлением информации о наличии у его близких родственников российского гражданства, но заметили, что выводы делать рано.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Сейчас проводятся следственные действия, и пока делать какие-то выводы рано. Когда мы завершим расследование, мы обязательно вам сообщим более подробно", - заявила Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, 3 октября НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса ("незаконное обогащение"). В частности, журналисты программы «Наши Деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Шевченковский районный суд Киева 28 ноября удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ. В ходатайстве следователя отмечалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через своих родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».

16 декабря на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что будет принимать решение об освобождении Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ.

Справка УНИАН. Президент указом от 31 июля 2018 года назначил Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки, освободив его от должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, которую тот занимал с 3 мая 2017 года.