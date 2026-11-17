Интервал движения поездов на левом берегу составляет 10 минут, на правом – 8 минут.

Движение поездов "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" возобновлено. Об этом сообщает в Telegram "Киевский метрополитен".

Отмечается, что интервал движения поездов на левом берегу составляет 10 минут, на правом – 8 минут.

В сообщении также говорится, что в настоящее время поезда на этой линии курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, Россия нанесла ракетный удар по столице Украины. В результате удара была повреждена наземная инфраструктура метрополитена, из-за чего движение поездов на части "зеленой" линии временно приостановили.

В 05:50 в Киевском метрополитене сообщили о временной приостановке движения между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор". Поезда курсировали только по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

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