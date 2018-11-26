Военное положение в Украине: стало известно, какие права украинцев хочет ограничить президент (список)

Указом президента Украины о введении в Украине военного положения ограничивается ряд прав граждан.

В указе президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения предлагается на период его проведения ограничить ряд конституционных прав и свобод человека.

Как отмечается в обнародованном тексте указа президента, предлагается ограничить права на неприкосновенность жилища, права на тайну переписки, телефонных разговоров, права на недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь, права на свободу передвижения, права на свободу мнения и слова.

Кроме того - права на участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, права на мирные собрания, права владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, права на предпринимательскую деятельность, право на труд, право на забастовку и право на образование.

«В связи с введением в Украине военного положения временно на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины», - говорится в тексте указа.

Также предлагается ввести временные ограничения прав и свобод в пределах, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Текст документа размещен на сайте парламента, он должен быть утвержден Верховной Радой.

Указом президента Украины о введении в Украине военного положения предполагается возможность ограничивать права граждан, предусмотренные следующими статьями Конституции Украины:

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Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Статья 31. Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Статья 32. Никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Статья 38. Граждане имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органов местного самоуправления.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить сборы, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Статья 41. Каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

Статья 42. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

Статья 43. Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно соглашается.

Статья 44. Те, кто работает, имеют право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов.

Статья 53. Каждый имеет право на образование.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, примерно в 13-14 милях от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, на 16.00.