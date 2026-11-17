Речной транспорт может стать альтернативой мостам столицы на случай их повреждения в результате российских атак.

Компания "Нибулон" предложила возобновить речные пассажирские перевозки по Днепру между правым и левым берегами Киева. Как сообщила пресс-служба компании, эта опция станет альтернативным средством передвижения жителей столицы в условиях ракетно-дроновых угроз для мостов через Днепр.

В компании отметили, что имеют опыт организации пассажирских перевозок по украинским рекам. В 2017 году компания возобновила пассажирское судоходство по Днепру и Южному Бугу. Тогда действовали маршруты Новая Каховка – Херсон – Голая Пристань, Николаев – Вознесенск и Николаев – Очаков – Кинбурнская коса. А уже во время полномасштабного вторжения компания запустила перевозки по Днестровскому лиману по маршруту Белгород-Днестровский – Овидиополь.

Для перевозки пассажиров компания использовала специальные скоростные суда на подводных крыльях. Каждое из них могло перевозить до 79 пассажиров со скоростью до 65 км/ч и преодолевать до 500 км без дозаправки.

Видео дня

Речные пассажирские перевозки на юге Украины судами компании осуществлялись с 2017 по 2025 год. Их приостановили из-за близости к линии фронта. В то же время в компании заявили, что сохранили экспертизу в сфере речных перевозок и считают свой опыт актуальным для нынешних логистических вызовов.

В "Нибулоне" высказали мнение, что Киеву целесообразно рассмотреть создание параллельной системы пассажирских перевозок в условиях российских обстрелов.

Альтернативы мостам в Киеве – главные новости

13 ноября министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник заявил, что в Киеве планируется строительство восьми мостовых переправ. Первые две могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

17 ноября стало известно, что в столице начали подготовку проекта туннеля под Днепром. Американская компания Robbins готова предоставить технику, обучить украинских специалистов и обеспечить техническое сопровождение.

Вас также могут заинтересовать новости: