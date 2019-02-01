Аласанию уволили за то, что мало показывал Порошенко (документ)

Наблюдательный совет считает, что Аласания внедрял принцип «отстранение от власти» - «вплоть до полной деполитизации новостей».

Председатель правления Публичного акционерного общества «Национальная общественная телекомпания Украины» Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения от должности главы НОТУ.

Аласания опубликовал часть проекта решения по устранению его от должности руководителя "Суспільного" на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что "UA:Перший" не осветил Крестный ход по поместную церковь и выступление Порошенко на заседании Генассамблеи ООН. Наблюдательный совет считает, что Аласания внедрял принцип «отстранение от власти» - «вплоть до полной деполитизации новостей».

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"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали", - отметил Аласания.

Он озвучил всех участников голосования - Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Городской, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Паныч, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.

По его словам, причины увольнения Аласании ему неизвестные, "официального обоснования нет (обещают за неделю)" и нарушены все процедуры.

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - предположил Аласания.

Как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет «Суспільного» 31 января большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления ПАО НОТУ Зурабом Аласанией.