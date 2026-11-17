Кроме того, президент сообщил, что Украине требуется 40 дополнительных самолетов F-16.

Президент Владимир Зеленский предложил союзникам передать Украине перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов. Взамен Киев передаст партнерам те ракеты, которые он уже заказал в США и которые будут изготовлены в будущем. Об этом президент заявил во время выступления на 37-м заседании Рамштайн в штаб-квартире НАТО.

"Это не пожертвование. Это обмен: вы даете нам ракеты, которые нужны нам сейчас, а взамен получаете более новые и лучшие ракеты. Мы все понимаем, что существуют длинные очереди на новые перехватчики. Но они нужны нам здесь и сейчас, а вам нужно пополнить свой арсенал, поэтому это способ решить нашу насущную проблему и помочь вам получить более новые ракеты для вашей собственной обороны. Конечно, я считаю, что это справедливая сделка, и прошу Соединённые Штаты, пожалуйста, не затягивайте с этим, поддержите нас", - заявил украинский лидер.

Он добавил, что ПВО остается ключевым приоритетом Киева, поскольку РФ ежедневно атакует Украину реактивными "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами. Президент подчеркнул, что в мире еще достаточно перехватчиков для систем "Пэтриот", которые они могли бы передать Украине - в частности, на складах в США, Европе и у других партнеров.

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"Они не должны лежать на складах. Они должны находиться в батареях противовоздушной обороны", - подчеркнул президент, добавив, что ущерб от российских баллистических ударов касается не только потерь Украины и ослабляет позицию Киева в мирных переговорах. Он пояснил:

"Это также угроза для всех вас, потому что каждый успешный российский удар делает Россию более агрессивной, более требовательной и менее готовой к компромиссу".

Украине нужны ещё 40 F-16 и боеприпасы для самолётов

Президент также заявил, что Украине нужно еще 40 истребителей F-16 для эффективной работы. В частности, потому что имеющиеся западные истребители на вооружении Сил обороны нуждаются в восстановлении. Также президент подчеркнул необходимость получения большего количества боеприпасов для самолетов.

"F-16 - мощный истребитель, но он также требует большого объема технического обслуживания. Он вынужден проводить много времени на земле на ремонте и подготовке к повторному полету, а это означает, что F-16, которые у нас есть сейчас, те, что сбивают российские "шахиды" и ракеты, проводят много времени на ремонте вместо полетов. Поэтому нам нужно больше истребителей, больше F-16", - подчеркнул президент.

Потребность Украины в ПВО: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 17 ноября только по двум мостам в Киеве РФ запустила семь баллистических ракет. Четырьмя из них был атакован Южный мост, а тремя - Северный.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что РФ использовала сотни ударных БПЛА и баллистические ракеты для атаки на Украину. Сколько именно баллистических ракет было запущено - там не сообщается. Однако из отчета ясно, что Силы обороны не сбили ни одной баллистической ракеты оккупантов.

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