Из-за повреждения моста движение с правого на левый берег по-прежнему закрыто.

Движение по Южному мосту в Киеве после очередного обстрела со стороны российских оккупантов частично восстанавливается.

Как сообщил в своем Telegram--канале мэр Киева Виталий Кличко, по результатам обследования конструкций сооружения специалисты Государственного предприятия "Национальный институт развития инфраструктуры" дали заключение о возможности возобновления временного автомобильного движения в направлении с левого на правый берег Киева.

Так, движение с регулируемым интервалом разрешено:

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автотранспорту массой до 10 тонн включительно;

общественному транспорту общей массой до 18 тонн.

"Движение же с правого на левый берег остается закрытым из-за повреждения той части моста. В настоящее время специалисты изучают материалы обследования и выполняют необходимые расчеты для оценки технического состояния и несущей способности поврежденных конструкций", – сообщил мэр.

Он добавил, что специалисты коммунального предприятия "Киевавтошляхмист" продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки и восстановлению поврежденных мостовых конструкций.

Между тем, "Укрзализныця" сообщила об увеличении количества рейсов кольцевой электрички Kyiv City Express между берегами Киева.

"Чтобы поддержать пассажиров и обеспечить стабильное сообщение между левым и правым берегами, увеличиваем количество дополнительных рейсов по полукольцу Почайна – Дарница – Выдубичи и Выдубичи – Дарница – Почайна со всеми промежуточными остановками", – говорится в сообщении.

Уже сегодня вечером, 17 ноября, восемь дополнительных рейсов начнут движение с правого берега на левый:

Д10 "Почайна" – "Дарница" – "Выдубичи" отправляется со станции Почайна в 16:59;

Д09 "Выдубичи" – "Почайна – "Дарница" со станции "Выдубичи" – в 17:00.

С 18 по 20 ноября, помимо 96 основных рейсов по полному кольцу, будут курсировать еще 16 дополнительных – восемь в утренние и восемь в вечерние часы пик.

Отмечается, что дополнительные рейсы кольцевой электрички помогут быстро добраться до или от станций "синей" ("Почайна") и "зеленой" ("Выдубичи") линий метро в часы пик.

Россия нанесла удар по мостам Киева – последние новости

В ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли новый удар по Киеву, в ходе которого были повреждены Южный и Северный мосты. Они были полностью закрыты для движения транспорта.

Кроме того, в Оболонском районе столицы в результате атаки россиян двое человек погибли, а ещё один человек пострадал.

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