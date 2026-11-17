Пока оперативная память, накопители и видеокарты продолжают дорожать, стоимость OLED-мониторов движется в противоположном направлении.

На фоне постоянного роста цен на компьютерные комплектующие появились и хорошие новости для пользователей ПК. OLED-мониторы, которые еще недавно считались дорогой покупкой, подешевели.

Согласно анализу ComputerBase, еще в конце февраля самые доступные OLED-мониторы продавались минимум за 370 евро, однако сегодня цены впервые опустились ниже 300 евро. Причем речь идет о полноразмерных настольных мониторах, а не о портативных с диагональю 16 дюймов.

Самой дешевой моделью в Европе оказался Samsung Odyssey OLED G5 G50S, который можно найти примерно за 283 евро. Для сравнения, в феврале за него просили не менее 390 евро. Ненамного дороже обойдется Gigabyte GO27Q24A – его цена начинается от 290 евро. Еще две модели, Gigabyte GO27Q24 и AOC Q27G41ZDF, стоят чуть меньше 300 евро.

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При этом выбор не ограничивается несколькими устройствами: еще около десятка OLED-мониторов продаются в диапазоне от 300 до 350 евро.

У самых доступных моделей есть несколько общих характеристик. Все они используют QD-OLED-матрицы Samsung с разрешением 2560×1440 пикселей и диагональю до 24-27 дюймов. Частота обновления составляет 180 или 240 Гц, а для подключения предусмотрены как минимум по одному разъему HDMI и DisplayPort.

Более дорогостоящими остаются варианты с разрешением 4K UHD. Дешевле 500 евро сейчас можно найти только Lenovo Legion Pro 27UD-10 за 480 евро. Следом идут Dell S3225QC и Acer Predator X27X1bmiipruzx примерно за 510 евро. При этом динамика цен указывает на дальнейшее удешевление и этой категории устройств.

По словам ComputerBase, на фоне подорожания видеокарт покупка OLED-монитора становится особенно интересной альтернативой. Сейчас некоторые такие дисплеи стоят дешевле даже новых видеокарт начального уровня GeForce и Radeon.

Ранее эксперты выделили 5 настроек, которые нужно изменить на мониторе уже сегодня. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

Согласно свежему опросу Steam, 50% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в октябре 2026 года остается RTX 3060.

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