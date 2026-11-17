Там подчеркнули важность того, что Украина продолжает осуществлять самооборону.

Кадры, которые распространяются в СМИ, свидетельствуют о том, что украинская атака на незаконный Крымский мост была успешной. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-37") в Брюсселе.

В частности, его спросили о реакции на украинский удар по Крымскому мосту перед трехсторонней встречей между инициатором войны Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

"Конечно, я видел кадры в СМИ. Я считаю важным, что Украина защищается. А это также означает, что наносятся удары по логистическим узлам. Это неизбежно - они это делают. Поэтому, конечно, нам нужно понять, что именно произошло. Но, по крайней мере, судя по кадрам в СМИ, кажется, что они добились успеха", - отметил Рютте.

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Удар по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины осуществили комбинированную атаку на незаконный Крымский мост с применением различных средств поражения, среди которых называли украинские дроны и ракеты "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

На ключевом этапе операции образцово проявили себя беспилотники "Паляница", поразившие автомобильную часть моста, и ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5, поразившие железнодорожную часть. Одна арка Крымского моста с автомобильным полотном обрушилась в море.

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