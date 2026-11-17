Москва, в свою очередь, не сделала ни одного шага навстречу Вашингтону.

Очередное ограничение работы Starshield сстало как минимум десятым подарком для Путина в его войне против Украины за два неполных года президентства Трампа. Об этом пишет Марк Чемпион – колумнист Bloomberg Opinion, освещающий события в Европе, России и на Ближнем Востоке.

Он отмечает, что первым и самым крупным подарком Трампа для Путина стало прекращение военной и иной помощи Украине. Во времена Байдена США выделили Украине 119 миллиардов долларов, и с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года эта сумма не изменилась. Сейчас Вашингтон оставил только обмен разведданными и предоставил Европе возможность покупать его оружие для Украины. Но даже это стало результатом длительной борьбы Украины и Европы.

Далее, как указывает колумнист, Трамп и его министр обороны исключили любую возможность вступления Украины в НАТО. По мнению Чемпиона, это дало Путину ту уступку, которой он требовал в начале войны, и произошло это еще до старта каких-либо переговоров.

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Третий крупный подарок случился в марте 2025 года, когда США прекратили передачу Киеву разведданных, что вынудило Силы обороны отойти с Курщины. На фоне этого Трамп подыгрывал российской пропаганде о "нелегитимности" Зеленского, и в то же время американский президент вывел Путина из изоляции, проведя встречу на Аляске, что стало четвертым подарком для Кремля, говорится в материале.

Нападение на Иран в статье названо пятым шагом США. Это не было сделано с целью навредить Украине, но выгоды для Москвы из-за роста цен на топливо оказались значительными.

Вскоре последовали шестой и седьмой подарки, которыми автор называет первое ограничение скорости работы Starlink. Это создало новую угрозу для Киева в виде усложнения перехвата реактивных дронов РФ. Прекращение предупреждений о российских баллистических атаках и, соответственно, увеличение рисков для гражданских – восьмой шаг навстречу Путину.

Накануне последних трехсторонних переговоров США согласились пойти на уступки РФ, сделав предметом встречи новую структуру безопасности для Европы, что стало девятым подарком Путину. Чемпион цитирует российского военблогера, который отмечает, что эта дискуссия позволит РФ продолжить войну как минимум до весны, когда предметом обсуждения станут еще более тяжелые уступки со стороны Украины.

Автор подчеркивает, что подарки Трампа Путину продолжатся, в частности во время их трехсторонней встречи, к которой присоединится лидер Китая, поскольку Путин стремится к признанию России сверхдержавой. В ответ на все эти подарки Путин не сделал ни одной уступки относительно мирного соглашения.

"Линия Белого дома заключается в том, что для успешного посредничества нужно примирение. Но если это стратегия, то она невероятно наивна и уже неоднократно терпела ужасные неудачи. Если эта неудача станет полной, это станет величайшим подарком для Путина: победой в Украине, которой он иначе не смог бы достичь", – подчеркивает колумнист.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее в России фактически пошли на уступки в отношении участия европейских представителей в переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном. Помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что в настоящее время стороны обсуждают новую встречу, которая должна состояться в трехстороннем формате. Ни дата, ни расширение формата с Кремлем не были согласованы, добавил Ушаков.

По данным Bild, на предыдущей встрече РФ фактически не отступала от своих прежних требований относительно завершения войны в Украине. В частности, Путин требует от Украины передачи всей территории Донбасса и нейтрального, внеблокового статуса.

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