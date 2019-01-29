Рэперша Alyona Alyona заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко (видео)

Певице было не интересно слушать выступление Порошенко на форуме, поэтому чтобы скоротать время она играла в игру на телефоне.

Рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная под псевдонимом Alyona Alyona, заявила, что ее обманом заманили на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент Украины Петр Порошенко заявил о баллотировании на второй срок.

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Как сообщила Alyona Alyona на странице в Facebook, на мероприятие ее пригласил председатель Барышевской районной администрации. Он предложил принять участие в "конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью саду", в котором певица ранее работала.

"Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную кампанию Петра Порошенко. Поэтому при первой же возможности покинула это мероприятие, поскольку не желаю иметь отношение к любой из политических организаций", - написала она.

Как видно на видео, певице действительно не интересно слушать выступление Порошенко на форуме, поэтому чтобы скоротать время она играет в игру на телефоне.

Как сообщал УНИАН, глава государства Петр Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост президента Украины.