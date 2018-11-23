Журналисты зафиксировали приезд Медведчука домой к Порошенко: опубликованы фото кортежей

Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации президента, с улицы Банковой, до имения в Козине, где живет президент.

Журналисты программы «Схемы» сняли приезд кортежа лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука непосредственно домой к президенту Петру Порошенко.

Журналисты проследили за кортежем Порошенко от Администрации президента, с улицы Банковой, до имения в Козине, где живет президент, передает Радио Свобода.

По дороге «Схемы» стали свидетелями того, как машины, которыми пользуется Виктор Медведчук, проехали вслед за кортежем президента и остановились возле гостевых ворот его дома.

Прямо перед заездом в имение президента журналистов с применением спецсредств остановили полицейские. Свои действия они объяснили тем, что на авто «Схем» якобы есть ориентировка. Также полицейские интересовались, кем и где работают журналисты.

– Мы что-то нарушили? Просто мы спешим.

– Куда вы спешите? Где работаете?

– Какая разница? Нас ждут.

– Просто вы говорите, что куда-то торопитесь. Какие вопросы?

– Это какие у вас есть вопросы?

– Где-то работаете, что ли?

– Проверьте, пожалуйста, сделайте свою работу. И, если нет вопросов, отпустите нас, потому что нам нужно ехать.

Пока «Схемы» общались с полицейскими, кортеж Медведчука доехал домой к Порошенко и припарковался возле гостевых ворот.

Через несколько часов авто сопровождения Медведчука покинуло дом президента, но не через гостевые, а дополнительные ворота.

Во время съемок выезда Медведчука от Порошенко одна из машин кортежа президента пыталась помешать видеофиксации – водитель ослепил журналистов фарами.

«Встречи Медведчука и Порошенко в АП пытаются не афишировать. В те дни, когда журналисты «Схем» тайно снимали визиты главы «Украинского выбора» на Банковую, машины его сопровождения стояли возле заезда к администрации, не скрываясь. И как только съемочная группа начинала снимать открыто, визиты кума Путина в АП пытались засекретить. Так произошло, например 5 ноября, когда кортеж Виктора Медведчука заехал в Администрацию президента через боковой заезд, а машина его сопровождения держала журналистов «Схем» в арке, пока тот не исчез во дворе АП», – говорится в расследовании.

По этому самому пути Медведчук, почему-то, решил не выезжать, а машина сопровождения уехала через другой выезд с Банковой, что на улице Институтской.

17 ноября машина сопровождения Виктора Медведчука ждала его уже в другом квартале возле АП. В 17:40 кортеж из двух мерседесов выехал из арки, что ведет к Администрации.

Вот только они уже были с другими номерными знаками, чем кортеж Медведчука, а привычная машина сопровождения главы «Украинского выбора» – мерседес «вито» – не ехала за ними.

И все же, журналисты «Схем» решили проехать несколько километров за ними. Уже на Оболони мерседес «вито» догнал машины, которые выехали из арки.

«В этой ситуации Петру Алексеевичу лучше выйти и откровенно рассказать о том, о чем они там говорят, – считает политический обозреватель Громадского телевидения Максим Каменев. – Потому что он сейчас позиционирует себя как патриот, как человек, который делает ставку на все украинское, который всячески способствует украинскому языку, армии, культуре, как антагонист Путина. И здесь эти контакты с Медведчуком они очень диссонируют».

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«Возможно, плотное общение Медведчука с президентом Порошенко может объяснить обмен заложниками? Ведь ради освобождения украинцев из России частный самолет Виктора Медведчука стал единственным, которому российская и украинская власти разрешили прямое авиасообщение между странами. Не без помощи спецслужб, ведь глава СБУ Василий Грицак исключительную преференцию прямых перелетов объяснил исключительно участием Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе в Минске. Впрочем, есть один нюанс: в последнее время Медведчук признает отсутствие результатов по освобождению или обмену пленными. Представительница Украины в минских переговорах, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также говорит, что Россия полностью заблокировала обмен и освобождение украинских заложников», – пишут журналисты «Схем».

«По сути, сейчас Виктор Медведчук - единственный, кто выполняет функции переговорщика. То есть, за счет того, что он может непосредственно встретиться или пообщаться с Владимиром Путиным, и такую же возможность имеет с президентом Украины Петром Порошенко»,– объясняет специальный корреспондент Громадского телевидения Максим Каменев.

В пресс-службе Администрации Президента настаивают: Порошенко с Медведчуком встречаются только по поводу освобождения пленных.

«Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых высказал недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки этого вопроса», – говорится в комментарии пресс-службы АП программе «Схемы».

При этом «Схемы» выяснили, что Виктор Медведчук использует право прямого авиасообщения с Россией не только в государственных целях, но и в деловых.