Речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

Украина предложила 10 населенных пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, в которых могут состояться гуманитарные миссии, подобные той, что была проведена в Олешках.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина планирует обсудить этот вопрос с посредниками из Соединенных Штатов.

Также президент отметил, что Украина работает над обменом военнопленных, о котором было достигнуто соглашение во время трехсторонней встречи в Абу-Даби.

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"Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, по каналам разведки уже ведем переговоры. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и взаимодействия американской команды с ней", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что обсудил условия освобождения гражданских заложников, удерживаемых в России. Среди них, в частности, люди, которые были взяты в плен еще до начала полномасштабной войны.

Расширение переговорной группы

Президент также прокомментировал вопрос переговоров о завершении войны в Украине. По словам Зеленского, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата переговоров и включение европейских представителей. По его словам, речь идет о делегациях Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши. К ним также присоединятся представители Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

"Украина координирует свои действия со всеми нашими партнерами в Европе, и мы продолжим работать на всех уровнях, чтобы Европа была сильным участником переговоров, как мы об этом и договорились с Америкой… Определили порядок совместной работы с партнерами по ключевым вопросам, касающимся окончания этой войны, обеспечения безопасности Украины и прочного мира, возможностей для восстановления Украины и дальнейшего развития", – рассказал президент.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, что во время встречи с американской стороной кремлевский диктатор Путин предложил провести гуманитарную миссию, подобную той, что была в Олешках, в городе Константиновка в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский, комментируя эту информацию, пояснил, что РФ таким образом хочет захватить город, который они не могут взять под контроль уже в течение полутора лет.

Отметим, что ранее в Кремле фактически опровергли участие европейцев в переговорах о прекращении войны в Украине. Об отсутствии такой договоренности заявил помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков.

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