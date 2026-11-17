Продолжается работа над созданием противоракетной системы "Фрейя".

На создание европейской противоракетной системы для Украины может уйти до двух лет. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав оборонных ведомств государств-членов.

Как отметил Йонсон, Швеция является одной из девяти стран, участвующих в проекте "Фрейя". В рамках проекта совместно с Украиной, в частности при участии украинской компании Fire Point, разрабатывается система противоракетной обороны от баллистических ракет.

"Вероятно, на это уйдет от 18 до 24 месяцев. Однако на прошлой неделе я общался с украинцами, и они понимают, что работа продвигается дальше", – сказал Йонсон.

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Он отметил, что необходимо больше вариантов для противодействия угрозам со стороны баллистических ракет.

По его мнению, Украине предстоит пережить самую сложную зиму, поскольку Россия нарастила производство баллистических ракет и дронов.

Создание системы защиты для Украины

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Париже была создана Антибаллистическая коалиция. В нее вошли Украина, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Испания.

В рамках коалиции ведется взаимодействие с целью разработки и создания антибаллистической системы "Фрейя". Эта новая система должна стать более дешевой и массовой альтернативой зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Как ожидает президент Владимир Зеленский, первые испытания системы "Фрея" могут быть проведены зимой. Он надеется, что будет получен "определенный результат".

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