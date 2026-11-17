Испытания продолжатся до тех пор, пока смартфон не перестанет включаться.

Складной iPhone Duo от Apple прошел масштабный тест на прочность и выдержал более 500 000 циклов открытия и закрытия. Несмотря на заметные следы износа шарнира, устройство по-прежнему остается полностью работоспособным.

Тест проводит издание CNET, которое уже около трех недель круглосуточно испытывает дебютный складной смартфон Apple. Специальный механизм непрерывно открывает и закрывает устройство, позволяя оценить, насколько долго его конструкция способна выдерживать подобную нагрузку.

Первые изменения в работе появились примерно после 390 тыс складываний: шарнир начал расшатываться, а характерный щелчок при раскрытии практически исчез. После 444 000 циклов проблема стала еще заметнее. Теперь экран раскрывается не полностью, оставляя угол примерно в 5–10 градусов.

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Однако iPhone Duo по-прежнему можно вручную разложить до конца. Телефон также продолжает удерживать разные положения раскрытия и остается пригодным для повседневного использования.

В CNET подчеркивают, что намерены продолжать испытание до тех пор, пока смартфон окончательно не выйдет из строя. При этом издание отмечает, что в реальной жизни конструкции iPhone Duo должно хватить примерно на 12 лет работы, если открывать и закрывать раскладушку по 100 раз в день.

Apple официально не называла конкретное количество открытий и закрытий, которое способен выдерживать iPhone Duo. Поэтому эксперимент CNET должен показать, какой реальный запас прочности есть у складного механизма смартфона.

При этом у смартфона уже были зафиксированы другие проблемы. Ранее пользователи iPhone Duo жаловались на повреждение внутреннего экрана, причем в некоторых случаях дефект появлялся прямо во время распаковки в магазине.

Согласно опросу 9to5Mac, каждый третий покупатель вернул iPhone Duo в магазин. Среди причин возврата чаще всего упоминается отсутствие Face ID, камеры, которые не дотягивают до уровня iPhone 18 Pro и слишком хрупкая конструкция.

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