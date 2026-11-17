Министр обороны намекнул, что удары по логистике оккупантов в Крыму продолжатся.

Министр обороны Украины Евгений Хмара прокомментировал сегодняшний удар по Крымскому (Керченскому) мосту.

Журналисты Радио Свобода, которые работают на 37-е заседание Рамштайна в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, попросили министра прокомментировать ночную атаку на мост.

"Мы только начинаем", - ответит министр.

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Также он сказал, что приехал на саммит с "боевым" настроением. По его словам, в обращении к партнерам он будет говорить о том, что Украине нужна поддержка.

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Напомним, что в ночь на 17 ноября Украина атаковала Керченский мост различными средствами поражения. Применялись ракеты и дроны "Довбуш", "Вендета", Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, "Рута", "Паляница", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который также участвует в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-37") в Брюсселе, атака на незаконный мост, построенный Россией в оккупированный Крым, была успешной. По словам Рютте, Украина защищается от агрессии и удары по логистическим артерриям противника - вполне закономерны.

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