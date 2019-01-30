Напряженность в Черном и Азовском морях будет расти - разведка США

Американские разведчики заявляют, что Россия готова осуществлять политическое давление на руководство Украины, особенно с приближением в Украине нынешних выборов.

Разведывательные службы США ожидают роста напряженности между Россией и Украиной в регионах Черного и Азовского морей в этом году.

Об этом говорится в докладе "Оценка угроз во всем мире разведывательными службами США", представленной на слушаниях в Сенате директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

"Мы оцениваем, что широкомасштабное наступление со стороны Украины или российских марионеточных сил с боевой точки зрения возможен, но маловероятен в 2019 году, если одна из сторон не будет рассматривать другую как серьезно бросающую вызов статус-кво", - говорится в докладе.

"Двусторонняя напряженность будет продолжать расти в Черном и Азовском морях, поскольку каждая сторона будет утверждать свои суверенные и военно-морские возможности (в море)", - отмечается в докладе.

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Также сказано, что захват Россией украинских судов в Керченском проливе и содержание под арестом украинских моряков демонстрирует готовность России ограничивать свободу судоходства для украинских судов в этом регионе и осуществлять политическое давление на руководство Украины, особенно с приближением в Украине нынешних выборов.

"Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую дестабилизационную кампанию против Украины, чтобы попытаться загнать в тупик усилия Киева в интеграции в ЕС и укрепление связей с НАТО", - заявляют американские разведчики.

Кроме того, американские разведчики обратили внимание на то, что в марте 2019 года в Украине пройдут президентские выборы, а осенью - парламентские выборы.

"Россия предпринимает шаги, чтобы повлиять на эти выборы, применяя целый набор средств для того, чтобы оказывать давление и использовать неустойчивую экономику Киева, широко распространенную коррупцию, уязвимость в киберпространстве и общественную неудовлетворенность в надежде устранения Порошенко и приведения к власти менее антироссийского парламента", - отмечается в докладе.