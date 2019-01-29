РФ применит кибертехнологии для вмешательства в президентские выборы в Украине - разведка США

В американской разведке отметили, что захват Россией украинских кораблей является последним примером готовности Кремля нарушать международные нормы.

В Национальной разведке США считают, что Россия применит кибертехнологии для вмешательства в президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта.

Об этом говорится во вступительном слове по представлению доклада "Ежегодная оценка угроз", c которым на слушаниях в Сенате выступил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

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"Нападение России на украинские военно-морские суда в ноябре является только свежим примером готовности Кремля нарушать международные нормы с целью принуждения его соседей и осуществления его целей. Мы также ожидаем, что Россия применит кибертехнологии для влияния на предстоящие президентские выборы в Украине", - подчеркнул Коутс.

Также он прогнозирует, что Россия продолжит осуществлять свои информационные войны против демократических стран и использовать социальные сети с целью попытки "разъединить наши общества".

По словам Коутса, "даже когда Россия сталкивается с ослаблением экономики, Кремль активизирует свою кампанию для разделения западных политических и безопасностных институтов и подрыва послевоенного международного порядка".

Как сообщал УНИАН, центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 23 кандидата на пост президента Украины.