Андрей Шевченко причастен к развитию компании Абрамовича, добывающей золото в России - DW

Компания MC Peat & Co. LLP, к которой в конце 2015 года присоединился Андрей Шевченко, для Романа Абрамовича и его партнеров является гарантом лондонских инвестиций в золотую империю олигарха.

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко причастен к развитию золотой империи российского бизнесмена Романа Абрамовича в России.

Об этом сообщает DW. В холдинге Highland Gold Mining Limited Романа Абрамовича добывают тонны золота и серебра на более 300 миллионов долларов. Холдинг, который олигарх контролирует со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.

К перестройке золотой империи Абрамовича причастен и Андрей Шевченко. По данным реестра компаний Великобритании, Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining, имея статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже. Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 миллионов долларов.

Андрей Шевченко не ответил на переданный через его ассистента вопрос DW о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании. Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще с времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха "Челси".

Читайте такжеБритания утвердила "черный список" российских олигархов - СМИ

"MC Peat является не просто обычным брокером по контракту. Эта фирма создана при участии владельцев "золотого" бизнеса, который она продвигает. Евгений Швидлер, согласно документам из британского реестра компаний, стал партнером этого LLP - партнерство с ограниченной ответственности за британским правом - в январе 2012 года. Сразу после этого MC Peat начала представлять интересы Highland Gold Mining Limited, а также, по данным документов из британского реестра компаний, получила от ее бенефициаров кредит на 2,7 миллиона фунтов (около четырех миллионов долларов). Деньги поступили от оффшорной компании Horizon Investments A. V. V. с карибского острова Аруба. Бенефициарами этой компании может быть как Роман Абрамович, так и его "правая рука" и друг молодости Евгений Швидлер", - говорится в сообщении.

Именно на эту компанию, как свидетельствуют обнародованные ранее рядом британских СМИ документы, был зарегистрирован вертолет, приписанный к легендарной яхте Абрамовича Le Grand Bleu. В 2006 года мультимиллиардер подарил эту яхту Швидлеру. Впоследствии долговые обязательства MC Peat переоформили на еще одного "золотого" партнера Абрамовича - Валерия Ойфа через его оффшорную компанию Matteson Overseas Limited с Британских Виргинских островов. С 2014 года участником MC Peat является также многолетний топ-менеджер холдинга Абрамовича Millhouse Андрей Осипов.

Компания MC Peat & Co. LLP, к которой в конце 2015 года присоединился Андрей Шевченко, для Романа Абрамовича и его партнеров является гарантом лондонских инвестиций в золотую империю олигарха. Управляющим партнером брокерской компании является Чарльз Пит - сын многолетнего казначея британской короны сэра Майкла Пита (MC Peat, очевидно, расшифровывается как Michael and Charles Peat).

Среди компаний, интересы которых представляет MC Peat, кроме золотодобывающего холдинга есть немало инновационных бизнес-стартапов. В некоторые из них, таких как производитель аккумуляторов AFC Energy, Роман Абрамович лично вложил миллионные суммы, а некоторые с российским олигархом не связаны.