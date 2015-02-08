Facebook УНИАН перешел рубеж в сто тысяч подписчиков
15:53, 08 февраля 2015Политика
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Количество подписчиков страницы УНИАН в Facebook пересекло символический порог в сто тысяч.
Facebook УНИАН перешел рубеж в сто тысяч подписчиков / скриншот
По состоянию на 08.02.2015 года количество подписчиков УНИАН в Facebook составляет более ста тысяч.
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