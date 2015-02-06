Меркель: Мы с Олландом не "нейтральные посредники" в вопросе Донбасса

Как сообщает польское информагентство РАР, об этом Меркель сказала сегодня перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в Москве с участием президента Франции Франсуа Олланда.

"Мы убеждены, что для этого конфликта нет военного решения", - сказала она. Меркель также отметила, что они с Олландом не являемся "нейтральными посредниками".

Читайте такжеМеркель заявила, что не уверена в успехе переговоров с Путиным"Речь о том, чтобы мы прежде всего учли наши интересы, - немецкие, французские и, в первую очередь, также европейские. Речь идет о мире, европейском устройстве (...) и праве народов на самоопределение", - отметила она.

"Я не знаю, будут ли наши разговоры в Москве длинными или короткими, и будут ли это последние разговоры", - добавила она и назвала важнейшей задачей скорее добиться завершения кровопролития на Донбассе.

Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

5 февраля 2015 года в Украину срочно прибыли Меркель и Олланд. В этот же день в Киеве находился с визитом государственный секретарь США Джон Керри. Сегодня, 6 февраля, Олланд и Меркель планируют посетить Москву, где проведут переговоры с Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что переговоры Порошенко, Меркель и Олланда длились 5 часов, и во время них они разработали совместные предложения для воплощения Минских договоренностей.