Порошенко, Меркель и Олланд решили оставить результаты встречи в тайне (видео)

00:08, 06 февраля 2015
Политика
8045 0

В четверг, 5 февраля, президент Украины Петра Порошенко, глава Франции Франсуа Олландом и канцлер Германии Ангела Меркель решили не делать совместного заявления СМИ по итогам расширенной встречи.

REUTERS

В Администрации Президента сообщили, что подход к прессе по итогам встречи не запланирован, сообщает Новое время.

Читайте такжеПорошенко про зустрічі з Меркель і Олланд: є надія на припинення вогню

Перед началом заседания Порошенко поблагодарил Германию и Францию за усилия по достижению мира в Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter