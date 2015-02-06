Порошенко, Меркель и Олланд решили оставить результаты встречи в тайне (видео)
00:08, 06 февраля 2015Политика
8045 0
В четверг, 5 февраля, президент Украины Петра Порошенко, глава Франции Франсуа Олландом и канцлер Германии Ангела Меркель решили не делать совместного заявления СМИ по итогам расширенной встречи.
REUTERS
В Администрации Президента сообщили, что подход к прессе по итогам встречи не запланирован, сообщает Новое время.
Читайте такжеПорошенко про зустрічі з Меркель і Олланд: є надія на припинення вогню
Перед началом заседания Порошенко поблагодарил Германию и Францию за усилия по достижению мира в Донбассе.
Меркель и Олланд привезли в Киев новое предложение по мирному урегулированию кризиса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter