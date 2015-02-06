Порошенко, Меркель и Олланд решили оставить результаты встречи в тайне (видео)

В Администрации Президента сообщили, что подход к прессе по итогам встречи не запланирован, сообщает Новое время.

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Перед началом заседания Порошенко поблагодарил Германию и Францию за усилия по достижению мира в Донбассе.