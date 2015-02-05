Польша назначит уполномоченным по делам реформ в Украине замминистра финансов

Об этом сообщает РАР со ссылкой на министра финансов Матеуша Щурека, который отметил, что соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время.

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"Мы как страна, которая реализовала очень радикальную, но очень эффективную программу экономических реформ(...), которая поставила нас на путь европейской интеграции, чувствуем, что можем помочь Украине, и уже помогаем", - сказал Артур Радзивил.

Он назвал своим заданием координацию разных мероприятий для помощи во внедрении реформ в Украине.

Среди заданий, которые назвал чиновник, было также наиболее эффективное использование кредита на 100 млн евро, который Польша планирует выделить Украине.

По данным польского министерства финансов, Артур Радзивил занимает должность специального уполномоченного по вопросам внедрения в Польше единой европейской валюты. Кроме этого, он ответственный за управление расходами бюджета, макроэкономические вопросы, задания, связанные с членством Польши в ЕС, и сотрудничество с международными финансовыми организациями.