Яценюк предлагает внедрить медийную программу для разъяснения реформ

Об этом он сказал на заседании Национального совета реформ, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Яценюк отметил необходимость проводить «серьезную и содержательную дискуссию по поводу того, что такое реформы: в энергетике, в правоохранительной системе, судебной системе, в государственной власти, что такое децентрализация».

Он привел пример децентрализации, за проведение которой выступали власти на местах: «Они получили реальные рычаги влияния, в том числе и право введения и сбора дополнительных налогов, которые идут не в Киев, а на районную школу, городскую больницу, местную дорогу. Но нужно работать с территориальной громадой, чтобы собрать эти средства и их использовать». Однако, по его словам, кое-кто считал, что децентрализация - это «дайте нам денег побольше, а мы их децентрализовано, без указания из Киева, знаем, как потратить».

«Не так проводилась децентрализация, в том числе и в Польше», - сказал он.

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Глава правительства предложил обратиться к владельцам всех телеканалов Украины с тем, чтобы организовать образовательную программу по вопросам реформ: «Например, на каждом канале на 30 минут хотя бы раз в неделю пригласить профильного министра, профильного руководителя парламентского комитета. Сугубо профессиональная дискуссия, где каждый профильный министр по своему направлению вместе с руководителем комитета и экспертами, журналистами, специалистами в той или другой области проведет спокойный и взвешенный разговор».

Яценюк призвал присутствующих поддержать инициативу о внедрении широкой медийной программы «о том, что такое реформы в Украине и что нужно делать»: «Чтобы должностное лицо, ответственное за свое направление, объясняло украинцам содержание, цели реформ, когда, что и как будет достигнуто».