Российский омбудсмен внезапно отменила встречу с Денисовой в Москве из-за срочной командировки
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила украинскому коллеге Людмиле Денисовой, что не сможет с ней встретиться в Москве из-за срочной командировки.
Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека написала в Facebook.
"Следственное управление ФСБ РФ требует суд провести заседание о продлении срока содержания под стражей военнопленных украинских моряков в закрытом режиме. Зачем это делается, если скрывать нечего, непонятно", - подчеркнула Денисова.
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"Однако теперь точно понятно, почему отменена встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой", - заметила она.
"Омбудсмен РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А завтра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан", - добавила Денисова.
"То есть все наши предварительные договоренности о конфиденциальном обсуждении важных для нас вопросов не имеют для уполномоченного РФ никакого значения", - подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, Денисова прибыла в Москву, где будет пытаться попасть на заседание суда об избрании меры пресечения пленным украинским морякам.