В РФ хотят проводить "судебные заседания" по пленным морякам в закрытом режиме – адвокат

Команда адвокатов военнопленных моряков будет ходатайствовать о проведении заседания с обязательным допуском СМИ, представителей посольств иностранных государств, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, а также родственников украинских моряков.

Следственное управление ФСБ РФ просит провести в закрытом режиме судебные заседания относительно меры пресечения пленным украинским морякам.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

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"Позиция команды защиты военнопленных украинских моряков - открытые и прозрачные судебные заседания, отвечающие принципам гласности при осуществлении судопроизводства, с обязательным допуском на них СМИ, представителей посольств иностранных государств, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, а также родственников военнопленных моряков", - сказано в сообщении.

По его словам, команда адвокатов военнопленных моряков будет заявлять соответствующие ходатайства.

"Если российским властям нечего бояться и скрывать в деле военнопленных украинских моряков, то зачем следствие просит суд провести заседания в закрытом режиме?" - добавил Полозов.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинском буксира «Яни Капу» и двум катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».