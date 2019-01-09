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Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата (фото)

12:11, 09 января 2019
Политика
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Томос вернут в Украину / фото ТСН

Об этом сообщает ТСН и публикует фотографии с церемонии подписания. Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.

фото ТСН

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #Украина#томос#ПЦУ