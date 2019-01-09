В Стамбуле соберется Синод Вселенского патриархата, чтобы доставить подписи под томосом для Украины (видео)

Через несколько дней томос вернется в Софию Киевскую.

В Стамбуле 9 января соберется Синод Вселенского патриархата, чтобы доставить подписи под томосом.

Представители смогут поставить подписи под томосом об автокефалии Православной церкви Украины.

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Из-за того, что под историческим документом не хватает подписи, его забрали из храма Софии Киевской, где выставляли на Рождество.

Доставка подписей, объясняют в ПЦУ, - чисто технический вопрос. Через несколько дней томос вернется в Софию Киевскую.

Как сообщал УНИАН, 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.