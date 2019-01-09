В Стамбуле соберется Синод Вселенского патриархата, чтобы доставить подписи под томосом для Украины (видео)
11:43, 09 января 2019Политика
1452 0
Через несколько дней томос вернется в Софию Киевскую.
Судьба Томоса: в Стамбуле соберется Синод Вселенского патриархата, чтобы доставить подписи
В Стамбуле 9 января соберется Синод Вселенского патриархата, чтобы доставить подписи под томосом.
Представители смогут поставить подписи под томосом об автокефалии Православной церкви Украины.
Читайте такжеПатриарху Филарету присвоено звание "Герой Украины"
Из-за того, что под историческим документом не хватает подписи, его забрали из храма Софии Киевской, где выставляли на Рождество.
Доставка подписей, объясняют в ПЦУ, - чисто технический вопрос. Через несколько дней томос вернется в Софию Киевскую.
Как сообщал УНИАН, 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине